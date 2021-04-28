Готуймося до ЗНО: аудіодобірка всіх віршів до ЗНО-2021

Пропонуємо послухати аудіодобірку всіх віршів до ЗНО-2021 у трьох частинах.

До першої частини увійшли:

Пісні Марусі Чурай – «Віють вітри, віють буйні», «Засвіт встали козаченьки», історичні пісні – «Ой Морозе, Морозенку…», «Чи не той то хміль», балади та думи – «Дума про Марусю Богуславку», «Ой летіла стріла», Григорій Сковорода – «Про свободу», «Всякому місту — звичай і права», Тарас Шевченко – «Заповіт».

До другої частини увійшли:

Іван Франко – «Чого являєшся мені у сні», Леся Українка – «Contra spem spero!», Микола Вороний – «Блакитна панна», Олександр Олесь – «Чари ночі», «О слово рідне! Орле скутий!», Павло Тичина – «О, панно Інно, панно Інно!», «Пам’яті тридцяти», «Ви знаєте, як липа шелестить», Максим Рильський – «У теплі дні збирання винограду», Володимир Сосюра – «Любіть Україну», Богдан-Ігор Антонич – «Різдво», Андрій Малишко – «Пісня про рушник».

До третьої частини увійшли:

Василь Симоненко – «Ти знаєш, що ти — людина?», «Задивляюсь у твої зіниці», «Лебеді материнства», Василь Голобородько – «Наша мова», Василь Стус – «Господи, гніву пречистого», Іван Драч – «Балада про соняшник», Дмитро Павличко – «Два кольори», Ліна Костенко – «Страшні слова, коли вони мовчать», Євген Маланюк – «Уривок з поеми».