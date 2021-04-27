Як розмалювати писанку самому?

Для першого разу оберіть простий геометричний візерунок

Незабаром українці будуть великоднювати, вшановувати одне з найвизначніших релігійних свят – Воскресіння Христове. В останній передсвятковий тиждень важливим етапом у приготуванні до Великодня стає розфарбовування писанок. Укрінформ вирішив розповісти вам, як краще в домашніх умовах розписати писанки самостійно.

ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ РОЗПИСУ?

Для того, щоб зробити писанку, вам знадобиться: писачок (його можна придбати в магазині або зробити самостійно), простий олівець, віск або парафін, запалена свічка, барвники, серветки чи паперові рушнички.

СКІЛЬКИ ЧАСУ ЗАЙМАЄ РОБОТА?

За 40-50 хвилин власноруч можна зробити писанку самому.

ЯКІ ЯЙЦЯ ПІДІЙДУТЬ ДЛЯ ПИСАНОК?

Для малювання писанок підійдуть курячі, гусячі, страусині яйця. Краще за все брати яйця білого кольору і від домашніх курей. Але якщо берете магазинні яйця, то пересвідчіться, щоб на них не було чорнильних печаток.

Отже, почнімо.

ПІДГОТОВКА ЯЄЦЬ

Щоб зробити писанку, треба попередньо підготувати яйця. Для початку потрібно акуратно шилом або голкою зробити в яйці дві дірочки (зверху й знизу) і видути з нього вміст – білок і жовток.

Після цього видуті яйця потрібно промити і просушити, а потім дірочки акуратно залити воском. Слід пам’ятати, що для розпису підходять лише ті яйця, на яких немає тріщин.

ОБИРАЄМО Й НАНОСИМО МАЛЮНОК

В інтернеті малюнків для писанок можна знайти дуже багато, але для першого разу краще вибрати геометричний малюнок: чим менше у ньому кольорів та дрібних деталей, тим легше буде зробити першу власну писанку.

Після того, як ви визначилися з малюнком, потрібно поділити яйце на сектори. Для цього треба простим олівцем намалювати коло на «екваторі» яйця, далі – з’єднати полюси яйця двома лініями. Таким чином ми ділимо нашу шкаралупу на 8 сегментів.

Далі в розкреслені сектори простим олівцем наносимо малюнок, який вибрали.

ВИКОРИСТАННЯ ФАРБ

Потрібно визначитись, які кольори фарб ви будете використовувати. Для малювання писанок можна використовувати як фарби, куплені в магазині (ті, якими фарбують крашанки), так і фарби, зроблені вдома самостійно.

Фарби, куплені в магазині, потрібно розвести у гарячій воді, додавши столову ложку оцту. Фарби краще розводити у півлітрових банках.

У домашніх умовах можна зробити такі фарби (інгредієнти можна купити в аптеці): жовтий колір дають череда, дрік красильний та гірчак зміїний, зелений – полин гіркий, собача кропива та материнка, фіолетовий – чорниці, чорний – кора вільхи. Звіробій дає червоно-коричневий колір, лушпиння цибулі – брунатний. Аби настої цих трав дали потрібну фарбу, до них слід додати алюмінієві чи залізні галуни (мінерали, подвійні солі сірчаної кислоти – продаються також в аптеках).

І порада щодо процесу фарбування (натуральними фарбами): яйця слід залишати в розчині мінімум на 6 годин, тоді колір вийде рівнішим і насиченішим.

ЯК ЗРОБИТИ ПИСАЧОК УДОМА

Для початку слід знайти підходящу для розпису паличку (наприклад, це може бути дерев’яна паличка, якою їдять суші). Паличка повинні бути зручною, тому потрібно вибрати таку, якою вам буде максимально комфортно розписувати яйця.

До знайденої палички потрібно прикріпити нитками (бажано, товстими) скручену в гостру лієчку щільну фольгу (можна використати фольгу від тюбика зубної пасти). От і все, писачок готовий.

РОБОТА З ВОСКОМ І ПИСАЧКОМ

Після того, як ви нанесли весь малюнок на яйце, розпочинаємо роботу з розфарбування писанки. Для цього нам знадобиться писачок, віск (парафін) та відкритий вогонь для нагріву воску чи парафіну (запалена свічка).

Спочатку в писачок кладемо віск чи парафін і добре його нагріваємо на вогні свічки. Слід зауважити: якщо віск недостатньо нагрітий, то писачок буде малювати не рівну лінію, а розірвану. Якщо у вас так трапиться, то потрібно просто ще раз добре нагріти віск у писачку.

Якщо у вашому малюнку запланований білий колір, то ці лінії малюнка чи сектори потрібно всуціль заливати-замальовувати воском за допомогою писачка. Якщо ж білого кольору в писанці немає, то потрібно починати фарбувати від найсвітлішого до найтемнішого кольору.

Щоб фарба краще бралась до яйця, потрібно його перед розмальовуванням занурити у воду з оцтом на 1-2 хвилини.

Після того, як ви замалювали потрібний рисунок воском, кладемо яйце у потрібну нам фарбу на 2-5 хв. Потім дістаємо яйце – і протираємо його серветкою чи паперовим рушником.

Далі знову нагріваємо писачок і покриваємо, захищаємо воском ті лінії чи сектори, які мають залишитись у тому кольорі, в який ми фарбували яйце.

Далі обираємо наступну фарбу, в яку треба занурити яйце – і повторюємо всі попередні кроки. Скільки в писанці кольорів, стільки разів треба буде замальовувати воском елементи.

ЯК ЗНЯТИ ВІСК ІЗ ПИСАНКИ

Щоб зняти нанесений на писанку віск, яйце боком підносять до полум’я й через кілька секунд стирають паперовим рушником розплавлений віск. Важливо не перетримати яйце над полум’ям, щоб не утворилась кіптява.

Після зняття воску – наша писанка готова!

За матеріалами Укрінформу та інших ЗМІ – 1, 2, 3