28 лютого: народний календар і астровісник

Зима goodbye, кому вперед іти, а кому назад повертати і востаннє відпочиваймо по-зимовому.

Хто забув – сьогодні останній, так, останній день зими! А ще сьогоднішня неділя називається неділею про блудного сина. Церква згадує євангельську притчу про людину, яка повертається до батьківського дому з добровільного вигнання. Гульвіса і пройдисвіт прийшов до батька, і той радо прийняв сина. На ранковій відправі, після радісних і урочистих псалмів співається сповнений невимовного туску 136 псалом – «На ріках Вавилонських…», який ще називають псалмом вигнання. Його співали євреї в Вавилонському полоні, згадуючи своє святе місто Єрусалим. Цей псалом співається ще двічі, в останні дві неділі перед Великим Постом. Він відкриває нам значення Посту як паломництва, покаяння – повернення в дім Батька.

Також цього дня згадують апостола від 70-ти Онисима. Начебто, цього дня зима з весною у битві не на життя, а на смерть сходяться, кому вперед іти, а кому назад повертатися. Тому наші пращури й називали його Онисимом Зимобором, а ще Вівчарником, вважаючи покровителем овець. Казали, що на Онисима Вівчарника остаточно «зима шутою стає». Якщо цього дня ще висіли бурульки, то й весна повинна була бути ранньою, але затяжною.

Іменинники сьогодні Онисим, Єфросинія.

17-18 місячні дні; Місяць у Діві. Неділя – день Сонця, завтра весна, а вчора була повня. Відпочинок і ще раз відпочинок! Не комплексуйте, не сваріться, не лайтеся. Уникайте будь-яких труднощів і не створюйте їх штучно. Смійтеся, налаштовуйтесь на те, щоб бачити смішне, і на те, що приносить радість. Рекомендується робити все, що вам вдається найкраще. Добре влаштовувати свята, пити вино, радіти життю, тішитися одне одному і навколишньому світу. Сни, якщо й збуваються, то не одразу. А ще не забудьте зліпити останню снігову бабу зими 2021, якщо, звісно, є ще з чого зліпити. І про корону не забудьте! Одним словом, красиво попрощайтеся з лютим.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1928 році: –20,3; а найтеплішим у 1998 - +14,1.