27 лютого: народний календар і астровісник

Сьогодні Ісакія; чи будуть ще морози, чи очікувати дощового літа і про слова, які з не розходяться зі справами.

Сьогодні Ісакія, затворника Печерського, в Ближніх печерах, а також 12-ти греків, будівничих соборної Успенської церкви Києво-Печерської Лаври. Ісакій був знаним купцем, але з невідомих причин роздав усе своє майно й подався до Києва, в Печерський монастир. У ченці його постригав сам преподобний Антоній. Невдовзі Ісакій оселився самітником у невеличкій печері, цілком віддаючись молитві та посту. У затворі Ісакій провів сім років, а потім йому явилися біси у вигляді ангелів і навіть самого Христа, і переконали ченця вклонитися їм. І він, зрадівши видінню, вклонився, забувши попередньо перехреститися. Після того біси примусили його танцювати й «затанцювали» мало не до смерті. Ченця, ледве живого, викопали наступного дня з печери й лікували декілька років. Згодом він прийняв на себе подвиг юродства, ставши, таким чином, першим юродивим в історії нашої Церкви. Він пережив і Антонія, і Феодосія, а помер при ігумені Стефані. Останній часто бив Ісакія, так само, як били його й інші ченці – преподобний постійно щось утинав: то привселюдно лаяв ігумена і братію, то збирав дітей і постригав їх у ченці. Розлючені батьки теж не раз били Ісакія. Але святий все перетерпів і помер праведником. Нині мощі преподобного Ісакія покояться в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври.

Якщо день сьогодні сонячний – літо буде гарне й гоже, але морози ще триватимуть. Коли ж похмуро й іде сніг – до дощового літа.

Іменинники сьогодні Авксентій, Кирило, Михайло.

16-17 місячні дні, повня в Діві. Варто займатися справами, які не потребують особливої концентрації уваги чи сил. Досить непоганий день для проведення будь-яких фінансових операцій, гри на фінансовій біржі, операцій з цінними паперами. Сьогодні бажане помірне фізичне навантаження, світлі позитивні думки, слова, що не розходяться з ділом, учинки, що несуть тільки добро. Дуже важливий час для ухвалення кардинальних змін у житті. А ще сьогодні корисно робити все, що пов’язане з чистотою. На дорозі треба бути максимально обережним.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1928 році: -22,7, а найтеплішим у 2008 – +15,8.