Віршована пауза: Леся Українка

Добірка віршів до 150 річчя з дня народження видатної української письменниці.

Леся Українка (Лариса Петрівна Косач-Квітка) стала однієї із центральних постатей національної культури. Пропонуємо послухати її вірші: 00:00​ - Відповідь 01:12​ - На мотив з Міцкевича 02:26​ - Все, все покинуть, до тебе полинуть 03:04​ - Хотіла б я тебе, мов плющ, обняти 04:04​ - Хто вам сказав, що я слабка, 04:45​ - Contra spem spero! 06:20​ - До мого фортепіано 07:59​ - Як дитиною, бувало, 08:41​ - Мріє, не зрадь! 10:16​ - Як я люблю оці години праці, 11:27​ - Слово, чому ти не твердая криця