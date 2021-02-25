Віршована пауза: Леся Українка
Укрінформ
Добірка віршів до 150 річчя з дня народження видатної української письменниці.
Леся Українка (Лариса Петрівна Косач-Квітка) стала однієї із центральних постатей національної культури. Пропонуємо послухати її вірші: 00:00 - Відповідь 01:12 - На мотив з Міцкевича 02:26 - Все, все покинуть, до тебе полинуть 03:04 - Хотіла б я тебе, мов плющ, обняти 04:04 - Хто вам сказав, що я слабка, 04:45 - Contra spem spero! 06:20 - До мого фортепіано 07:59 - Як дитиною, бувало, 08:41 - Мріє, не зрадь! 10:16 - Як я люблю оці години праці, 11:27 - Слово, чому ти не твердая криця