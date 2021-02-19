Четверта фідбек-вікторина - Леся Українка: відома і невідома

Присвячена 150 річчю з дня народження славетної поетеси, яка стала справжнім символом нового українського мислення.

Пропонуємо пройти квест і виявити вашу уважність під час прослуховування подкасту з дослідником творчого шляху цієї видатної особистості.

Ознайомитися із записом інтерв'ю можна нижче:





Питання:

1. Хто сказав про Лесю Українку, що вона «чи єдиний мужчина на всю новочасну соборну Україну»?

2. Чиїм «проєктом» стала Лариса Косач?

3. Назвіть ім'я відомого дядька поетеси?

4. Дружба Лесі Українки з Ольгою Кобилянською: фантазії або висока правда?

5. Чому між Лесею Українкою та Володимиром Винниченком були складні відносини?

Ваші відповіді надсилайте на сторінку Укрінформу у Фейсбук. Серед усіх, хто відповість правильно на всі запитання, на день народження Лесі Українки - 25 лютого - ми розіграємо її поетичну збірку «Думи і мрії». Чекаємо на Ваші відповіді у коментарях до посту



Про поетичну збірка «Думи і мрії», яку отримає переможець, Іван Франко свого часу сказав: «Від часів Шевченкового «Кобзаря» Україна не видала кращої збірки поетичних творів... Тут кожне її слово має силу і пластику, тут що не строфа, то мистецьке степенування поетичного шляху». У рядках збірки оживають давні легенди, що переплітаються зі споконвічною мудрістю, і читач відчуває, як слово поетеси торкається самого серця. Знайомі ще зі шкільної лави рядки сповнюються новим сенсом. Найкращі зразки творчості Лесі Українки в одній книжці — справжня поетична феєрія. Також до збірки увійшли драми «Камінний господар», «Кассандра», «Лісова пісня», поеми «Самсон», «Ізольда Білорука» (Видавництво - Клуб Сімейного Дозвілля).