Пішов з життя актор Андрій Мягков

У віці 82 років помер народний артист РРФСР, виконавець головних ролей у фільмах «Іронія долі, або З легкою парою», «Службовий роман» та ін., Андрій Мягков.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє РБК з посиланням на пресслужбу МХТ ім. Чехова.

Андрій Мягков народився в Ленінграді 8 липня 1938 року. У 1960-х закінчив Школу-студію МХАТ і почав служити в театрі «Современник». У кіно Мягков дебютував у 1965-му, виконавши головну роль у комедійному фільмі Елема Клімова «Пригоди зубного лікаря» разом з Алісою Фрейндліх.

Актор найбільш відомий за головними ролями в кінокомедіях Ельдара Рязанова «Іронія долі, або З легкою парою!» (1975) і «Службовий роман» (1977), що стали культовими. Також він знявся в його стрічках «Гараж» (1979) і «Жорстокий романс» (1984). Крім цього, Мягков зіграв у таких фільмах, як «Дні Турбіних» (1976), «На Дерибасівській гарна погода, або На Брайтон-Біч знову йдуть дощі» (1992). Також знявся в кількох фільмах українського виробництва, Кіностудії ім. Довженка («Гонки по вертикалі», 1982) й Одеської кіностудії («4:0 на користь Тетянки», 1982).

У 1986 році актор отримав звання народного артиста РРФСР.