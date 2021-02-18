18 лютого: народний календар і астровісник

Від чого береже свята Агата, чи скоро прилетять із вирію птахи і вправляймося в мантрах.

Сьогодні Єлецько-Чернігівської ікони (1060) Божої Матері, святителя Феодосія Чернігівського і мучениці Агафії. Остання – одна з найвідоміших і найбільш уславлених ранньохристиянських святих. Вона загинула мученицькою смертю в Катанії на Сицилії під час гонінь на християн за правління імператора Деція. Її вшановують як на Сході, так і на Заході. Щоправда, західні християни називають мученицю Агатою. Її перше «житіє» було написане ще в VІ столітті. Народилась Агафія у заможній родині, була дуже вродливою. Відхилила домагання префекта Катанії, за що він наказав піддати Агату гонінням і тортурам. Дівчину віддали в будинок розпусти, потім кинули до в’язниці, а згодом відтяли груди і спалили тіло. Свята Агата вважається покровителькою Мальти, Катанії та всієї Сицилії. В католицькій церкві на Агати освячували хліб, сіль і воду, які за повір’ям мали уберегти оселю від пожежі. Освячений на Агати хліб застосовується під час обряду екзорцизму (вигнання диявола). Їй також моляться жінки, які мають захворювання грудей.

На Агати сонце по-весняному світить, ведмідь писок з берлоги вистромлює; починають повертатися перші птахи з вирію.

Іменинники сьогодні Феодосій, Макарій, Агафія (Агата).

7-8 місячні дні. Місяць у Тільці. Досить енергетично сильний день, завдяки чому можна зробити чимало важливих справ. Головне – не крутитися туди-сюди подібно бляшаному флюгеру. Особливо плідною буде перша половина дня. Також ліпше більше мовчати (звісно, якщо є змога), ніж розмовляти; проте можна працювати над корекцією вимови, усувати заїкання, позбуватися слів-паразитів. Не слід цього дня нікого обманювати (та й не тільки цього дня), їсти куряче м’ясо і яйця та бити посуд. Керівникам бажано висловлювати підлеглим подяки – це сприятиме продуктивності праці. Добре промовляти мантри про благополуччя, але уникайте слова «покращення».

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1911 році: – 29,1, а найтеплішим у 1995 - +10,2.