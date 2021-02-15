Помер соліст Одеської опери Анатолій Бойко

На 76-му році життя помер видатний оперний співак, соліст Одеського театру опери і балету Анатолій Бойко.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба театру у Фейсбуці.

"Із сумом сповіщаємо, що сьогодні на 76-му році пішов з життя Анатолій Іванович Бойко - народний артист України, видатний оперний співак. Із 1972 року - соліст Одеського театру опери та балету. За чотири десятиліття Анатолій Іванович виконав усі провідні басові партії, про які тільки може мріяти співак", - йдеться у повідомленні.

Видатний співак до останнього продовжував віддано служити мистецтву, радуючи публіку своїм блискучим талантом, зазначили в театрі.

Анатолій Бойко народився в Чугуєві Харківської області, у 1974 році закінчив Одеську консерваторію, але вже в 1972-му став солістом Одеського театру опери та балету.

Фото: 048.ua