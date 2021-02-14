Paramount Players зніме продовження «Паранормального явища»

Paramount Players зніме продовження «Паранормального явища»

Укрінформ
Прем'єра сиквелу «Паранормальне явище» запланована на 4 березня 2022 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Hollywood Reporter.

Вільям Юбенк, режисер науково-фантастичного трилера «Під водою» c Крістен Стюарт у головній ролі, і сценарист чотирьох фільмів із франшизи «Паранормальне явище» Крістофер Лендон об'єдналися для перезавантаження знаменитого горору.

Інсайдери обіцяють багато несподіванок, які обов'язково полоскочуть нерви глядачам.

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Виробництвом кінострічки займеться студія Paramount Players.

«Паранормальне явище» - це кіносерія фільмів жахів, в сюжетах яких звичайну сім'ю тероризує демон. Фільми кіносеріі приносили величезні гроші, і перший з них вважався одним з найприбутковіших з коли-небудь створених.

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