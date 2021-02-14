Paramount Players зніме продовження «Паранормального явища»

Прем'єра сиквелу «Паранормальне явище» запланована на 4 березня 2022 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Hollywood Reporter.

Вільям Юбенк, режисер науково-фантастичного трилера «Під водою» c Крістен Стюарт у головній ролі, і сценарист чотирьох фільмів із франшизи «Паранормальне явище» Крістофер Лендон об'єдналися для перезавантаження знаменитого горору.

Інсайдери обіцяють багато несподіванок, які обов'язково полоскочуть нерви глядачам.

Виробництвом кінострічки займеться студія Paramount Players.

«Паранормальне явище» - це кіносерія фільмів жахів, в сюжетах яких звичайну сім'ю тероризує демон. Фільми кіносеріі приносили величезні гроші, і перший з них вважався одним з найприбутковіших з коли-небудь створених.