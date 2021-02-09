У США померла солістка гурту The Supremes Мері Вілсон

Засновниця та солістка легендарного гурту The Supremes Мері Вілсон померла у понеділок у віці 76 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Співачка та акторка Мері Вілсон померла у своєму будинку в Хендерсоні, штат Невада. Причину смерті поки не назвали.

Вілсон допомогла створити жіночу музичну групу The Primettes в Детройті 1959 року разом з Діаною Росс, Флоренс Баллард та Бетті Макглоун. Згодом Вільсон, Росс та Баллард стали ще більш популярними як гурт The Supremes.

Гурт відомий такими піснями, як Baby Love, Stop! та іншими.

Вілсон залишилася в The Supremes навіть після того, як перші учасники з неї пішли, а нові приєдналися до складу гурту. Група остаточно розпалася 1977 року, тоді Вілсон продовжила сольну кар'єру.