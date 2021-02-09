Фестиваль «Молодість» запускає Кіноклуб італійської класики

«З 18 лютого 2021 року кінофестиваль «Молодість» за підтримки Посольства Італійської Республіки в Києві та Італійського інституту культури в Україні розпочинає проєкт «Кіноклуб італійської класики». Це ціла серія показів, що складатиметься з 10 класичних фільмів від видатних італійських режисерів ХХ століття. Стрічки Фелліні, Антоніоні, Вісконті та багатьох інших відродяться на великих екранах напередодні 50-річчя фестивалю «Молодість», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, всі учасники — переможці міжнародних та італійських регіональних кінофестивалів, які розкривають давно знайомі теми з легкою чарівністю італійського темпераменту: від драми про меркантильність до скандальної сатиричної комедії, що кидає виклик консюмеризму. Всі фільми демонструються мовою оригіналу з українськими субтитрами.

У програмі: 18 лютого - «Рокко та його брати» Лукіно Вісконті; 24 лютого – «Велика жратва» Марко Феррері; 4 березня – «Білий шейх» Федеріко Фелліні; 10 березня –«Затемнення» Мікеланджело Антоніоні; 17 березня – «Учитель з Віджевано» Еліо Петрі.

Список фільмів буде доповнений. Продаж квитків - на сайті кінотеатру «Жовтень».