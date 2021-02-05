5 лютого: народний календар і астровісник

Сьогодні Саламана мовчальника; як у давнину боролися з вітрянкою, кором і віспою та про Місяць у Скорпіоні.

Сьогодні преподобного Саламана мовчальника – сирійського ченця і аскета, який жив наприкінці ІV – початку V століття. Він був першим святим, котрий взяв на себе подвиг цілковитого мовчання й дотримувався його аж до самої смерті.

В давнину цей день присвячували справам: чоловіки поралися біля худоби, щось лагодили, готуючись до вже близької весни, а жінки – готували їжу, займалися рукоділлям, доглядали дітей. До речі, в давнину, коли не було жодних вакцин, з дитячими хворобами боролися по-своєму: приміром, чи не єдиною панацеєю проти кору, віспи і вітрянки був… мед, а потім і цукор. Ці хвороби навіть називали «солодкими». Дитину купали в солодкій купелі, малювали хрестики медом на грудях і на спинці, обмотували у просякнуте медом льняне простирадло, годували медом. На порозі – символічній межі між освоєним, «своїм» простором і «чужим», ставили дзбан з солодкою водою. Таким чином, хворобу наче «задобрювали». Іноді дитину тричі проймали крізь вікно. Цей спосіб лікування імітував нове народження, після якого дитина приходила в «цей» світ іще раз і мала вже бути здоровою.

Іменинники нині Геннадій, Євдокія і Катерина.

24 місячний день. Місяць у Скорпіоні. Дуже потужна енергетика і її бажано використати задля поліпшення власного здоров’я. Все негативне, притаманне попередньому дню – зникне, відійде в тінь. Залишиться лише енергетичний потік – чистий, глибокий, всепроникний, який наповнюватиме кожну клітинку нашого єства силою і життям. Сьогодні треба відпочивати душею і тілом, але відпочинок має бути діяльним. Енергетичний бар’єр, потрібний для старту будь-якої справи, попри п’ятницю, зведений до мінімуму, тож користайтеся нагодою.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1893 році: -26; а найтеплішим у 2002 – +10,1.