Єдиний в Україні англомовний театр презентує у Києві інверсію шекспірівського «Отелло»
Як передає кореспондент Укрінформу, про це засновник-художній керівник та режисер Алекс Боровенський розповів на пресконференції.
«Вистава «Forgetting Othello» – це переосмислення класичного твору Шекспіра «Отелло». При написанні сценарію ми використали 90% оригінального тексту, але змінили сюжет. У нас немає Отелло, але є його репліки. Наша історія - про біженців та страждання жінок від гендерної нерівності. Вистава, у першу чергу, створювалася для того, щоб через класику зобразити актуальні соціальні проблеми», – розповів Боровенський.
Режисер зауважив, що головна мета діяльності театру - показати українській аудиторії, що англійська – мова мистецтва.
Історія ProEnglish Theatre почалася у 2014 році, коли Боровенський створив невеликий англомовний театральний гурток. За кілька років він перетворився в англомовні курси акторської майстерності ProEnglish Drama School. 20 січня 2018 року було зіграно випускову виставу «Cripples of Inishmaan». Цю дату вважають днем заснування театру.
За два роки роботи ProEnglish Theatre презентував сім робіт.
Під час локдауну архівні вистави публікувалися в блогах театру в Ютубі, Фейсбуці та Iнстаграмі. Були спроби проведення їх у конференції Zoom, але акторам і режисерам такий формат не сподобався.
Перший показ «Forgetting Othello» відбудеться в кінотеатрі «Арт Братислава» 13 лютого.