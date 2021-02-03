Єдиний в Україні англомовний театр презентує у Києві інверсію шекспірівського «Отелло»

Єдиний в Україні англомовний театр ProEnglish Theatre презентує нову виставу «Forgetting Othello».

Як передає кореспондент Укрінформу, про це засновник-художній керівник та режисер Алекс Боровенський розповів на пресконференції.

«Вистава «Forgetting Othello» – це переосмислення класичного твору Шекспіра «Отелло». При написанні сценарію ми використали 90% оригінального тексту, але змінили сюжет. У нас немає Отелло, але є його репліки. Наша історія - про біженців та страждання жінок від гендерної нерівності. Вистава, у першу чергу, створювалася для того, щоб через класику зобразити актуальні соціальні проблеми», – розповів Боровенський.

Режисер зауважив, що головна мета діяльності театру - показати українській аудиторії, що англійська – мова мистецтва.

Історія ProEnglish Theatre почалася у 2014 році, коли Боровенський створив невеликий англомовний театральний гурток. За кілька років він перетворився в англомовні курси акторської майстерності ProEnglish Drama School. 20 січня 2018 року було зіграно випускову виставу «Cripples of Inishmaan». Цю дату вважають днем заснування театру.

Читайте також: У Херсоні покажуть лялькову виставу про культуру та історію ромів

За два роки роботи ProEnglish Theatre презентував сім робіт.

Під час локдауну архівні вистави публікувалися в блогах театру в Ютубі, Фейсбуці та Iнстаграмі. Були спроби проведення їх у конференції Zoom, але акторам і режисерам такий формат не сподобався.

Перший показ «Forgetting Othello» відбудеться в кінотеатрі «Арт Братислава» 13 лютого.