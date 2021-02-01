Папа Франциск установив День дідусів і бабусь

Папа Римський оголосив про запровадження нового свята - Всесвітнього дня дідусів і бабусь, який відзначатиметься в четверту неділю липня.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Vatican News.

«Дідусі й бабусі часто є забутими, й ми забуваємо про це багатство, щоби зберегти коріння та передавати його. І тому я вирішив установити Всесвітній день дідусів, бабусь і похилих віком, що кожного року відзначатиметься в усій Церкві в четверту неділю липня», - зазначив понтифік.

Він пояснив, що цей день відзначатиметься близькості до літургійного спогадування святих Йоакима та Анни, дідуся й бабусі Ісуса.

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«Важливо, щоб дідусі й бабусі зустрічалися з онуками, а внуки - з дідусями й бабусями... І саме 2 лютого (Стрітення за католицьким календарем - ред.) - це свято зустрічі дідусів і бабусь із внуками», - додав Франциск.