30 січня: народний календар і астровісник

Нині Антона-перезимника; до чого каркає гайвороння, печемо колобки і про ретроградний Меркурій.

Сьогодні преподобного Антонія Великого – одного зі стовпів християнського чернецтва, чия мудрість крізь віки світить з неодмінною силою, надихаючи на духовні подвиги нинішніх немічних подвижників. Наприклад, він казав наступне: «Молитва, яка здійснюється з недбальством і лінощами, є марнослів’ям».

У народі цей день називали Антоном-перезимником. Закінчувався холодний січень, половина зими вже була позаду, попереду вже ледь-ледь визирала весна, але все одно, довіри до погоди не було. Тому й казали: «Хитрий Антін з усіх сторін», «Прийшла Антоніна – зими половина». Підмічали погоду: «Якщо вночі місяць обгородився хмарами – на вітер», «Розкаркалося гайвороння – невдовзі збереться метелиця». Цього дня зазвичай пекли «колобки» - кругленькі смачні булочки, що символізували сонце. Вони мали «викликати», наближати весну.

Іменинники сьогодні Антоній та Антоніна.

Від сьогодні Меркурій стає ретроградним – візуально не тільки припиняє рух уперед, але й починає «задкувати». Ознаки гальмування «вісника богів» позначаться на різноманітних комунікаціях, потоках інформації. Однак, варто зауважити, що нинішній період ретроградності Меркурія (а їх попереду ще два у 2021) не буде критичним. У Водолії нині весела компанія – Сонце, Меркурій, Юпітер і Сатурн. Трійця з них – Сонце, Юпітер і Сатурн – Меркурій, діє за власними правилами, – протистоїть іншому «угрупованню» – Марсу, Урану, Ліліт. Дуже напружена, важка, агресивна, непередбачувана енергетика, яка впливатиме на земні справи і самопочуття. На наступному тижні трохи попустить, пом’якшає.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1941 році: – 25,0, а найтеплішим у 1983 - +7,1.