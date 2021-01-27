Як сказати небанально – «гарна» чи «погана» презентація? Кількадесят варіантів прикметників українською

Ці синоніми означень вам точно стануть у нагоді. Збагачуймо мову прикметниками!

Практикуючи українську мову, я зіткнувся з проблемою використання прикметників. Колись мій батько вчив мене використовувати влучні епітети, метафори, порівняння в мові, але це було російською. На жаль, моя українська набагато бідніша.

Коли я нещодавно розмовляв з друзями українською, я весь час не міг підібрати влучні епітети, щоб оцінити їх презентацію. У мене все одно виходило тільки: «вдала, гарна, або погано».

Я запитав у Вікторії Хмельницької, що вона мені порадила б, – й отакий перелік різних слів я отримав від неї. Мабуть, і вам вони стануть у нагоді, якщо ви також тільки покращуєте свою українську.

Синоніми (з різними окрасами) слів "гарна або вдала":

- влучна, блискуча, запаморочлива, надзвичайна, неперевершена, чарівна, чудова, багатобарвна, витончена, насичена, показна, приголомшлива, барвиста, майстерна, оригінальна, неповторна, багата, цікава, розважлива, неочікувана, вражаюча, захоплива, зухвала, смілива, хвилююча, повчальна, доречна, дотепна.

Тепер стосовно слова «поганий», себто негативні характеристики будь-чого:

- досадний, кепський, жахливий, невтішний, безглуздий, необґрунтований, нерозумний, несерйозний, нерішучий, прикрий, неправильний, передчасний, складний, химерний, дошкульний (набридливий), спустошливий, безглуздий, бездумний, ганебний, негідний, огидний, підступний, необдуманий, корисливий, навмисний, зловмисний.

Спробуймо використовувати. А які ще епітети ви порадили б?

На картинці – жартівливо показано, як у різних країнах відносяться до висловлювання емоцій.

Владислав Рашкован

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