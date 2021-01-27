27 січня: народний календар і астровісник

. Останній був сином преподобного Нила Пістника. В дитинстві Феодула викрали варвари, хотіли принести в жертву вранішній зорі, але Господь дивовижним чином порятував малого – нелюди три ранки поспіль просипали мить сходу сонця, тому зрештою мудро вирішили, що дитину треба залишити в спокої. Згодом Феодула на невільничому ринку викупив один єпископ, а невдовзі в те місто приїхав Нил, - батько і син знову стали жити разом. По смерті вони були прославлені в лику святих.

Святій рівноапостольній Ніні, яка для грузинів значить те ж саме, що для українців святий Володимир Хреститель і рівноапостольна княгиня Ольга, моляться не тільки ті, хто має ім’я святої, але й усі, хто дотичний до просвітництва, навчання. Просять її і про зцілення від різноманітних хвороб.

Нинішній день вважався колись «особливим», адже саме сьогодні чаклун чи чаклунка могли передати – віддати комусь іншому своє «знання» - «відання».

Прикмети такі: коли миші вилазять з-під снігової подушки й бігають зверху – до відлиги. Також селяни казали: «На Федула вітри подули».

З іменинами вітайте Ніну, Павла, Адама, Сергія, Іпата, Веніаміна, Марка.

15-16 місячні дні, Місяць у Раку. Завтра повня в Левові. Час чистоти, ясності, помірності та спокою. Затихли емоційні бурі, вивітрилися, наче чад, невдоволення і роздратування – і ми всі просвітлені, наче Будда. Кожен відчуває гармонію всесвіту і себе в ньому – тоненький живий пагін. Щоправда, сонця все ж не вистачає… Сьогодні дуже вдалий день для відпочинку, творчості, щирого спілкування з друзями, подорожей. Ідеальними будуть будь-які водні процедури. Стригтися не бажано. Налаштовуйтеся на світле й прекрасне – попереду чимало несподіваного і непередбачуваного.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1954 році: -24,7; а найтеплішим у 1902 – +7,7.

