Держкіно визначилося з претендентами на гранти Президента

Експертна комісія Держкіно з надання грантів Президента України молодим діячам у галузі кінематографії для створення і реалізації творчих проєктів на засіданні 20 січня обрала трьох претендентів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держкіно.

«На розгляд Експертної комісії було подано заявки та документи від 26-ти претендентів на одержання грантів. На конкурсній основі було прийнято рішення підтримати трьох претендентів на одержання трьох грантів Президента України для створення і реалізації творчих проєктів у галузі кінематографії в 2021 році: Христина Зінчук, режисерка – для створення ігрового фільму «Меблі» на базі ПП "Цифрова Платформа", розмір фінансування – 1 млн 89 тис. 495 грн; Домнікія Левчук, режисерка – для створення неігрового фільму «Спомин» на базі ТОВ "Фреш Продакшн Ю ЕЙ", розмір фінансування – 1 млн 525 тис. 678 грн.; Олена Рубашевська, режисерка – для створення неігрового фільму «Лінія життя» на базі ФОП Крижна Вероніка Аркадіївна, розмір фінансування – 1 млн 284 тис. 827 грн», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, підтримані Експертною комісією кандидатури претендентів будуть подані у встановленому порядку до Міністерства культури та інформаційної політики України.