Особливий художник із Чернігівщини встановив рекорд України

Художник із особливими потребами Федір Романов із с. Дослідне Носівської громади Чернігівщини встановив рекорд України "Мінімальний час написання картини пензлем, який утримується зубами".

Це він зробив під час телепрограми на одному з українських телеканалів, передає Укрінформ.

"31-річний Федір Романов з Чернігівщини свої полотна пише олією. Здебільшого чоловік малює натюрморти і пейзажі. На честь своєї 9-річної донечки Федір вирішив встановити рекорд України", - йдеться у повідомленні каналу.

Як зазначається, Федір від народження має серйозну недугу - артрогипоз. У нього не працюють руки й ноги, тому пензлик художник тримає зубами.

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Відразу після народження Федора батьки залишили його у пологовому будинку. А в 14 років на долю хлопця випало нове випробування - лейкоз. Але він хворобу здолав, отримав освіту і створив сім’ю - у нього дружина й 9-річна донька. Мешкає родина в с. Дослідне Носівської громади Чернігівщини, куди евакуювалася з окупованого Луганська.

"Рекордну" роботу Федір створив за 34 хвилини. Диплом за "Мінімальний час написання картини пензлем, який утримується зубам" художнику вручили відразу по завершенню програми.