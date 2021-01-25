Особливий художник із Чернігівщини встановив рекорд України
Це він зробив під час телепрограми на одному з українських телеканалів, передає Укрінформ.
"31-річний Федір Романов з Чернігівщини свої полотна пише олією. Здебільшого чоловік малює натюрморти і пейзажі. На честь своєї 9-річної донечки Федір вирішив встановити рекорд України", - йдеться у повідомленні каналу.
Як зазначається, Федір від народження має серйозну недугу - артрогипоз. У нього не працюють руки й ноги, тому пензлик художник тримає зубами.
Відразу після народження Федора батьки залишили його у пологовому будинку. А в 14 років на долю хлопця випало нове випробування - лейкоз. Але він хворобу здолав, отримав освіту і створив сім’ю - у нього дружина й 9-річна донька. Мешкає родина в с. Дослідне Носівської громади Чернігівщини, куди евакуювалася з окупованого Луганська.
"Рекордну" роботу Федір створив за 34 хвилини. Диплом за "Мінімальний час написання картини пензлем, який утримується зубам" художнику вручили відразу по завершенню програми.