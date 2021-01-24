Трилер «Пік страху» 28 січня виходить у прокат

У широкий кінотеатральний прокат України виходить трилер Станіслава Капралова «Пік страху/Let it Snow».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держкіно, за підтримки якого створено фільм.

«Фільм створений у копродукції України, США та Іспанії, і вже придбаний для ринків Великобританії, Австралії, Японії, Польщі, Південної Кореї, тощо. Для показу в США стрічку купила відома студія Lionsgate.», - ідеться в повідомленні.

Це історія про те, як Макс і Міа, сноубордисти з Америки, вирушають до засніжених гір Грузії. Здається, навколо них лише краса, спокій та насолода. Але тишу місця руйнує безликий вершник, що має свою місію. Й на кожного, хто стане йому на заваді, чекає його пік страху.

У головній ролі: Іванна Сахно («Тихоокеанський рубіж: Повстання», «Шпигун, який мене кинув»). У ролях: Алекс Хафнер, Тінатін Далакішвілі, Гіа Джапарідзе, Тамар Бзіава, Олена Турбал.

Продюсер Сергій Лавренюк (Solar Media Entertainment). Копродюсери Ян Фішер, Роджер Корбі та Станіслав Капралов. Сценаристи: Станіслав Капралов, Омрі Роуз (адаптація). Дистриб’ютор - компанія «Вольга Україна».