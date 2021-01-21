Американець зірвав джекпот у понад $700 мільйонів

Мешканець американського штату Меріленд у середу, 20 січня, зірвав джекпот в лотерею Powerball на суму 731,1 млн доларів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.

Невідомий щасливчик був єдиною особою зі штату, що придбала квиток на лотерею Powerball. Квиток був куплений в окрузі Аллегені, що на північному заході штату. Водночас, більше деталей представниці лотереї не повідомили.

Сама сума виграшу посіла п’яте місце за розміром виграшу в історії США.

Слід зауважити, що сума зросла до астрономічного рівня через те, що впродовж останніх 4 місяців ніхто так і не зміг виграти в лотерею Powerball.

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Зазначається, що Меріланд є однім зі штатів, що дозволяє людям, які виграли в лотерею, залишатися анонімними.

Як повідомляв Укрінформ, житель американського штату Вісконсін виграв у лотерею 22 млн дол. і, дотримуючись давньої домовленості зі своїм другом, віддав йому половину виграшу.