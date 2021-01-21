Американець зірвав джекпот у понад $700 мільйонів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.
Невідомий щасливчик був єдиною особою зі штату, що придбала квиток на лотерею Powerball. Квиток був куплений в окрузі Аллегені, що на північному заході штату. Водночас, більше деталей представниці лотереї не повідомили.
Сама сума виграшу посіла п’яте місце за розміром виграшу в історії США.
Слід зауважити, що сума зросла до астрономічного рівня через те, що впродовж останніх 4 місяців ніхто так і не зміг виграти в лотерею Powerball.
Зазначається, що Меріланд є однім зі штатів, що дозволяє людям, які виграли в лотерею, залишатися анонімними.
Як повідомляв Укрінформ, житель американського штату Вісконсін виграв у лотерею 22 млн дол. і, дотримуючись давньої домовленості зі своїм другом, віддав йому половину виграшу.