У небі над Запоріжжям з’явився «сонячний стовп»

Запорізький фотограф Олексій Толмачов зафіксував на світанку сонячний стовп.

Фото атмосферного явища він оприлюднив у Фейсбуці, передає кореспондент Укрінформу.

“Сьогодні на світанку в небі над Запоріжжям спостерігалося дуже красиве атмосферне явище - сонячний стовп (Sun Pillar)”, - написав фотограф.

Він також пояснив, що сонячний стовп або, як його ще називають, "легкий стовп" формується завдяки кристалам льоду в атмосфері, що віддзеркалюють сонячне світло під час його сходу або заходу.