У небі над Запоріжжям з’явився «сонячний стовп»
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Укрінформ
Запорізький фотограф Олексій Толмачов зафіксував на світанку сонячний стовп.
Фото атмосферного явища він оприлюднив у Фейсбуці, передає кореспондент Укрінформу.
“Сьогодні на світанку в небі над Запоріжжям спостерігалося дуже красиве атмосферне явище - сонячний стовп (Sun Pillar)”, - написав фотограф.
Він також пояснив, що сонячний стовп або, як його ще називають, "легкий стовп" формується завдяки кристалам льоду в атмосфері, що віддзеркалюють сонячне світло під час його сходу або заходу.