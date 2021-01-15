15 січня: народний календар і астровісник

Сьогодні святого папи Сильвестра; жаліємо курку, не ловимо ворон і про кульбіти Меркурія в петлі.

Не встигли й оком змигнути, а пів січня, наче корова язиком злизала… А нині в нас святителя Сильвестра, папи Римського. Він був одним із перших святих, прославлених у лику святителів, а не мучеників, хоча й жив за Діоклетіана, коли відбувалися великі гоніння на християн. Свідчень про його життя збереглося дуже мало. Єпископом він став ще за імператора Костянтина, котрий, власне, і визнав християнську церкву. За легендою, Костянтин був язичником, переслідував християн, а потім важко захворів лепрою, але після того, як Сильвестр охрестив його, правитель дивом одужав.

Селяни Сильвестрів день у давнину називали ще курячим святом. Яким чином і чому наші пращури пов’язували єпископа Римської церкви з курями – невідомо. Цього дня чистили курники, різали чорну курку, адже саме з цією породою пов’язані численні забобони. Якщо ж чорна курка починала співати півнем, то їй одразу відрубували голову, «оскільки вона віщувала покійника в родині». А буває й таке, що півень починає сокорити по-курячому. Його тоді теж різали. Звідки ж у давнину було знати про курячий трансгендер?

І ще: сіра ворона при заході сонця самотиною сидить на верхівці найвищого дерева – чекай лютого морозу.

Іменинники сьогодні Серафим, Уляна, Сергій.

4-ий місячний день. Меркурій – скільки можна? – знову входить у петлю! Досить напружений, нелегкий час. Азарт примушуватиме брати нові бар’єри й бігти, забуваючи про все на світі. Негативні дрібниці намагатимуться вивести нас зі стану рівноваги, а на тлі стресу й перевтоми засліплюватимуть, аби ми не звертали увагу на щось позитивне й добре. Попри п’ятницю, можливі несподіванки, авральні ситуації. Як стане зовсім кепсько – попийте святої водички. Краще Богоявленської, від 60-ти бісів. Попустить. До того ж, ось-ось Водохреща – нової наберете. Тож гойних думок, світлих порухів душі, будьмо на порожнє слово скупими, на добре діло твердими!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1943 році: - 24,7, а найтеплішим у 2015 – + 9,5.