Колумбійська співачка Шакіра продала права на всі свої пісні британській компанії Hipgnosis Songs Fund Limited.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Variety.

Сума угоди наразі невідома.

Зазначається, що з моменту випуску свого першого альбому в 1991 році, коли співачці було лише 13 років, Шакіра продала понад 80 млн платівок. Вона стала найуспішнішою латиноамериканською співачкою.

Всього Шакіра отримала три Grammy, 12 "Латинських Grammy", та є однією з трьох співачок, у якої два відеокліпи набрали понад 2 мільярди переглядів на YouTube.

Раніше компанія Hipgnosis Songs Fund Limited придбала права на пісні канадського музиканта Ніла Янга.

Як повідомляв Укрінформ, на початку грудня минулого року компанія Universal Music купила права на пісні легендарного 79-річного американського співака Боба Ділана за понад 300 мільйонів доларів США.

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