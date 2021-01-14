14 січня: народний календар і астровісник

Сьогодні Василя; засівайте, віншуйте, святкуйте – на добро і на здоров’я!

На щастя, на здоров’я! Будьте здорові з Новим роком та Василем! Сьогодні в нас святителя Василія Великого, Новий рік за старим стилем і обрізання Господнє. Святий Василій вважався покровителем землеробства. Ось чому вдосвіта годилося засіяти збіжжям оселі. Здебільшого це робили підлітки. Вдосвіта батьки будили своїх синів (традиційно засівали лише хлопчики, а дівчатка щедрували). Одягнувшись, дітлахи брали спеціально виплетену рукавицю, наповнювали її житнім чи пшеничним зерном і, ставши перед образами, засівали власну хату, бажаючи при цьому всіляких гараздів.

Батьки ощедрювали хлопців грішми, і тоді вони, починаючи з крайньої хати, оббігали сусідські оселі. Кожен намагався щонайпершим засіяти й отримати найкращий подарунок. Тим, хто спізнювався, діставалися лише пироги. Перших посівальників господиня садовила на порозі й роззувала, щоб «вдома кури краще неслись», а господар тим часом ішов з коцюбою до сідала і зганяв курей, аби «починали скорше нестися». А на Чернігівщині головного посівальника садовили на лаву, приказуючи: «Сядь же в нас та посидь, щоб усе добре садилося – кури, гуси, качки, рої та старости!» Деінде на новолітування виносили на подвір’я дідуха й спалювали його, що символізувало початок нового року. Селяни казали: «На Новий рік погода – буде в полі урода».

З іменинами вітайте всіх Василів.

3-ій місячний день; Місяць у Водолії. До речі, всіх, хто народився під цим сузір’ям, у цьому році очікують зміни, сподіваємося, що здебільшого позитивні. Сьогодні довго розглядатися по сторонах, позіхати і сонно чухати потилицю не доведеться. Встати бажано раненько, а потім гарненько потрудитися. Що поробиш: навіть Земля обертається навколо своєї осі і навколо Сонце, та й саме Сонце теж не вклякло… На схильних до пасивності людей можливі астральні напади. Тут вже закон: або ти, або на тебе. Не варто розпочинати нічого кардинально нового. Інтенсивні фізичні навантаження підуть лише на користь. Тож ноги в руки – і в спортзал! Або навколо будинку. І про віншування не забудьте: «Ходе Ілля на Василя, несе пугу метяную. Туди махне і сюди махне; у полі ядро, а вдома добро. Зроди, Боже, жито, пшеницю, усяку пашницю!»

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1896 році: -24,3; а найтеплішим у 2007 – +8,4.