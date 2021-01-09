9 січня: народний календар і астровісник

Сьогодні святого Стефана; думаємо про баштан, гонимо геть гризоти й чому місяць не стане сонцем.

Що ж, дми не дми – не до Різдва йде, а вже до Великодня! Сьогодні в нас Стефана. Це мав бути морозяний день, тому казали: «Прийшов Степан – на ньому червоний жупан». Святкували, як і в попередні дні, і не працювали. Особливо остерігалися прясти; можна було виконувати лише найнеобхіднішу роботу. Цього вечора намагалися якнайбільше співати колядок. Степана вважали покровителем пастухів. Дівчата цього дня, так би мовити, «хоронили свій смуток». Брали якусь посудину, наливали в неї води й проказували над нею всі свої дівочі печалі-жалі. Якась, можливо, ще й сльозу туди зроняла. Потім зливали воду в одну ємкість, промовляли певні слова-замовляння й виливали в безлюдному місці, подалі від людських осель. Воістину: як казав класик, котрий дещо тямив у цьому житті, «що ті гризоти – марниці даремні…»

Примічали погоду: «Місячна ніч – врожай на баштані»; «Сніг іде – врожай на яблука».

Іменинники сьогодні Степан, Лука, Степанида, Наум і Марта.

26-ий місячний день. Від Скорпіона Місяць переходитиме до Стрільця. Багато хто найближчим часом захоче «світити й гріти» для всіх. Але місяць не зможе, навіть якби й хотів, стати сонцем, так само, як і сонце не може обігріти всіх, залишаючи щось-когось у тіні... Венера вже в Козерозі й це означає, що на речі ми дивимося тверезим поглядом і вибір робимо свідомий, а не імпульсивний, емоційний. Фінансові й майнові операції в цей час досить надійні й вигідні, так само, як і шлюби. Вони вирізнятимуться вірністю і, певною мірою, взаємовигодою.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1940 році: -29,2, а найтеплішим у 2005 - +8,9.