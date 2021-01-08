8 січня: народний календар і астровісник

Сьогодні Собор Пресвятої Богородиці; кого нині треба відвідувати, про омріяний сніжок та про раціональну Венеру.

Наступного дня після Різдва відзначається Собор Пресвятої Богородиці. Християни вшановують Матір Ісуса Христа – Пресвяту Богородицю Марію. В народі це свято називали просто: Богородиця. Вважалося, що це свято для жіноцтва важливіше, ніж Різдво, оскільки пов’язане з Матір’ю Божою. В народі вірили: якщо вагітна жінка або її чоловік, навіть у разі крайньої потреби, працюватимуть у цей день, то в них народиться дитина з фізичними вадами – шестипала, безпала або зі зрощеними пальцями. На Богородицю починали колядувати й жіночі ватаги. Люди відвідували бабів-повитух, які приймали пологи, причащаючи їх вечерею, а також справляли обіди та панахиди за померлими (начебто вночі всі небіжчики сходяться до храму і їм правлять молитви покійні священники). У деяких місцевостях Галичини до сходу сонця запалювали на подвір’ї дідуха, перестрибували через вогонь і перегонили через нього домашніх тварин, оскільки вночі «мають гуляти відьми».

Примічайте: якщо сьогодні сильний мороз і падає малий сніжок – на врожай хліба, здоров’я людей і тварин; коли ж тепло і без снігу – на неврожай і хвороби.

З іменинами вітайте Костянтина, Наталку, Улиту і Юхима.

25-ий місячний день. Місяць у Скорпіоні. Меркурій перейде у Водолій, а Венера – у знак Козерога. Ділова і соціальна комунікація змінюватиметься до 16 січня. Енергетика дня пасивна і споглядальна. Жодних нових справ! Найліпше цього дня відпочивати. Небажано також брати на себе відповідальність, давати комусь категоричні оцінки, виступати з різкими судженнями. У другій половині дня виникне нездоланне бажання видати бажане за дійсне, ідеалізувати минуле, піддаватися оманливим фантазіям. Найбільш вразлива частина тіла – вуха, а найбільш цікаві новини сьогодні очікують на тих, хто народився в третій декаді січня. До кінця поточного місяця варто не наробити помилок – потім доведеться довго «розхльобувати».

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1935 році: -26,6, а найтеплішим у 1998 - +7,1.