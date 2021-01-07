7 січня: народний календар і астровісник

Славімо Христа і колядуймо; що віщувало зелене Різдво, а також про Марс у Тільці.

Христос народився! Славімо Його! Що таке Різдво? Це про звичайні речі: про одвічне диво народження, про затишок і тепло навіть там, де його найменше очікуєш – посеред холоду ночі, далеко від рідної домівки. Про те, що там, де любов – можливе все. У любові світ єдиний і взаємопроникний – людина, звірі, зорі – небесне й земне. Одним словом, Різдво – це свято сяючої простоти життя. Зауважте, в Різдвяній історії є все, крім зради. Тож це свято любові, шани, вірності й мудрості.

На Різдво вся родина йшла на вранішню церковну службу, після чого сідала до святкового столу й розговлялася за щедрим – багатим столом. Очікували на прихід полазника (від слова «лазити») – першого гостя. Вірили, що той, хто першим зайде на Різдво до хати, принесе з собою добру долю чи недолю на весь наступний рік. Найчастіше полазниками були малі хлопчики. Вдень українці ходили в гості. Гостювання було чи не найважливішою традицією цього свята, адже дозволяло підтримувати добрі взаємини між членами громади. Велике значення в циклі різдвяних свят мали колядування й різдвяні рядження – поздоровлення й побажання добробуту через пісні-колядки, які виконували діти й молодь.

За Різдвом визначали майбутній урожай. Якщо на Різдво йшов сніг – заврожаїться озимина. Зелене Різдво – білий, тобто холодний, Великдень, а ще існувала така прикмета: як на Різдво багато зеленої трави, то на Великдень буде багато нових могил. У який день тижня Різдво, в такий треба починати жнива. Коли ж на Різдво сонячний день – дорід на хліб.

Іменинник сьогодні один – Ісус.

24-ий місячний день. Місяць переходитиме від Терезів до Скорпіона, а Марс уночі перейшов з Овна в знак Тільця. Так само як і вчора, для тіла – важкий день. Змінюватиметься гормональний фон. Якщо ви вчора й сьогодні чудово почуваєтеся – ви здорова людина! Марс доволі довго перебував у домі своєї сили – Овні. Вогняні й повітряні знаки це стимулювало, але на декого діяло виснажливо. Втім, поки в небі сяє Різдвяна зірка, а в яслах лежить маленький Ісус – залиште поспіх, так само як і все важке й лихе позаду, за плечима, за дверима. Впустіть у своє серце й дім тихе світло Різдва. Нехай панують добро, мир і злагода. Пам’ятайте, що людська душа – як промінь: має початок і не має кінця.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1935 році – -29,7, а найтеплішим у 1975 – +8,0.