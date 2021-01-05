У Мукачево розцвіла «шалена» сакура

У центрі Мукачево на початку січні розцвіла "шалена" сакура, яка щороку в січні-лютому розпускає квіти.

Про це закарпатський гід Ігор Гуледза розповів в коментарі кореспонденту Укрінформу.

“У Мукачеві розцвіла шалена сакура. Дерево назвали так тому, що стара сакура, яка росте у центрі міста, щороку в січні-лютому викидає квіти.” - розповів він.

Таке нетипове цвітіння відбувається з деревом останні кілька років, каже гід.

Дерево викидає декілька рожевих квіток на гілках, але це одразу помічають містяни — усі фотографують та виставляють світлини у мережі.

Також "шалена" мукачівська сакура подобається туристам, розповів Гуледза. З його слів, гостей міста це вражає: дуже цікаво побачити у січні місяці дерево з рожевим цвітом.

Як повідомляв Укрінформ, більш ніж 3 тисячі туристів відвідали замок «Паланок», що у закарпатському місті Мукачево, на новорічні свята.

Фото: Ігор Гуледза