Представник «дівчини Бонда» Тані Робертс спростував інформацію про її смерть

Американська актриса Таня Робертс, найбільш відома за ролями у фільмі про Джеймса Бонда «Вид на вбивство» і в останньому сезоні серіалу «Ангели Чарлі», все ще жива.

Як передає Укрінформ, про це виданню BBC повідомив її представник.

Агент актриси Майк Пінгел у неділю помилково оголосив про смерть Робертс на підставі інформації, отриманої від її партнера. Але дзвінок з лікарні підтвердив, що в понеділок вранці вона була ще жива.

За його словами, актриса залишається у відділенні інтенсивної терапії у тяжкому стані.

Таня Робертс втратила свідомість, повернувшись додому після вигулу собак 24 грудня, і була госпіталізована в медичний центр Cedars-Sinai в Лос-Анджелесі. Її стан не зв’язують з коронавірусом.

Найвідомішими ролями Тані Робертс стала дівчина Бонда під назвою Стейсі Саттон у фільмі «Вид на вбивство» (1985), а також роль у фінальному сезоні телесеріалу «Ангели Чарлі» і виконання Мідж Пінсіотті в американському серіалі «Шоу 70-х», в якому також знімалися Міла Куніс і Ештон Кутчер.

Фото: nbcnewyork.com