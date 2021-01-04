Померла ще одна «дівчина Бонда»

Виконавиця ролі дівчини британського суперагента 007 в чотирнадцятому фільмі бондіани «Вид на вбивство» Таня Робертс померла у своєму маєтку в Лос-Анджелесі у віці 65 років.

Її смерть не пов'язують з COVID-19, передає Укрінформ із посиланням наTMZ.

Як повідомляється, Робертс повернулася додому з прогулянки зі своїми собаками, і через деякий час її вже забрала карета швидкої допомоги.

У лікарні її підключили до апарата штучного дихання, але незабаром після цього актриса померла.

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Найвідомішими ролями Тані Робертс стала дівчина Бонда під назвою Стейсі Саттон у фільмі «Вид на вбивство» (1985), а також роль у фінальному сезоні телесеріалу «Ангели Чарлі» і виконання ролі Мідж Пінсіотті в американському серіалі «Шоу 70-х», в якому також знімалися Міла Куніс і Ештон Кутчер.

Фото: nbcnewyork.com