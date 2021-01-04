Variety назвав найкращі фільми жахів 2020 року
У лідери вийшли картини "Пекло по сусідству", "Моє волосся хоче вбивати" і "Чистота крові", повідомляє Укрінформ з посиланням на рейтинг.
Загалом до списку увійшли 18 фільмів, з-поміж яких оглядачі кінорубрики у зв'язку з коронавірусною пандемією виділили картини на тему ізоляції, зокрема на дні океану ("Під водою"), в глушині під снігом ("Сторожка"), в орендованому житлі ("Хто не сховався") й у глибинах власної психіки ("У чужій шкурі", "Реліквія").
У числі найкращих експерти назвали картину "Гретель і Гензель" за мотивами казки братів Грімм про відьму і голод. Також в списку опинився фільм "Його будинок" про подружжя-біженців з Південного Судану, в новому будинку яких у Великій Британії після смерті дочки поселяється потойбічна сутність.
Також до списку увійшли фільми "Людина-невидимка", "Астрал. Онлайн", "Я подумую з усім цим покінчити", "Не заходь" тощо.
Раніше Укрінформ повідомляв, що популярний ресурс IMDb оприлюднив свої ТОП-10 найпопулярніших серіалів 2020 року. Найпопулярнішим став серіал «Пацани» від Amazon Prime.
На фото: фільм "Пекло по сусідству"