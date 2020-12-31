31 грудня: народний календар і астровісник

Сьогодні останній день року; ода Бику, а також про те, як місяць переходитиме від Рака до Лева і що нам з того буде.

Ну ось, віддаляється в історію не абиякий, а «коронований» 2020 рік. На зміну неспокійному Щурику, повагом ступає Бик. І хоча рік Бика розпочнеться не завтра, а лише 12 лютого, розповімо дещо про нього. Передусім, Бик – це трудяга. Він не знає: «хочу» чи «не хочу», а лише одне «треба». Одним словом, він той, хто тягне. А тому, хто тягне, як відомо, ще й додають, ним ще й поганяють… Бика в раннє середньовіччя вважали «біблейською» твариною. Він був біля ясел із новонародженим Ісусиком. Символ одного з євангелістів – Луки – крилатий тілець – священне створіння і жертовна тварина водночас. Але це в християнстві. В Єгипті існував культ Апіса – могутнього бика, втілення плодючості, а в легендах стародавньої Греції йдеться про те, як Зевс, щоб спокусити Європу, перетворився на красивого бика. Бик щедрий, добрий. Зазвичай біля нього кружляє ціла хмара ґедзів-дармоїдів, які не проти поживитися його кров’ю. Від них він лише відмахується. Але якщо наповратливо вимахувати перед ним червою китайкою, він може дати здачі, та ще й так, що мало не здасться… Бик любить дім, родину, щоби ясла були повні, а ще він дарма не ревітиме. Не любить скаржитися. В крайніх випадках пустить скупу мовчазну сльозу. Полюбляє спокійний гарний відпочинок: щоб очі заплющені і ремиґати. Його, певною мірою, можна назвати сибаритом. Отакий він, Бик! І ще. Головна настанова прийдешнього «бичачого» року: на нас чекає рало, тобто праця, і ще раз праця. А як працюватимемо, так і матимемо…

Іменини сьогодні у Михайла, Модеста, Зої, Марка.

17-18 місячний день. Місяць переходитиме від Рака до Лева. Цей перехід, який відбуватиметься з 31 грудня на 1 січня, задаватиме неспокійний тон на найближчий час. Неспокій і зміни. Енергетика дня і ночі буде дуже нестійкою. Готуймося до таких собі емоційних американських гірок. Все буде пов’язане з настроєм, його коливаннями. Як би хто скептично не ставився до проводів «старого» й зустрічі «нового» року, варто налаштувати себе на світле й позитивне, додати урочистості й святковості в усьому: і в зовнішньому, і внутрішньому. Послуговуйтеся правилом: як зустрінеш, так і проживеш рік. Застереження: в перший день нового року варто бути обережним із «вогняними» розвагами – підвищеним ризикам сприятиме місяць у вогняному Левові.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1895 році: -30,0; а найтеплішим у 1925 – +8,2.