Помер модельєр П’єр Карден

Знаменитий французький модельєр П’єр Карден помер у віці 98 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AFP з посиланням на родину покійного.

Карден помер 29 грудня зранку в Американському госпіталі у передмісті Парижа. Причини смерті не уточнюються.

Як повідомлялось, Карден є одним із першовідкривачів стилю «унісекс».

Він став першим кутюр'є, обраним членом Французької академії образотворчих мистецтв.

Журнал Time раніше назвав Кардена «хитромудрим фанатиком, який примудрився написати своє ім'я на всьому, що можна прибити цвяхами, приклеїти, пришити, пригвинтити, прив'язати, розтиражувати або розлити по пляшках, закрити, відкрити і спожити».