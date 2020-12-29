29 грудня: народний календар і астровісник

Сьогодні святої Феофанії; куди й кому ховатися, чи очікувати снігу й як варто провести цей день.

Церква нині вшановує блаженну царицю Феофанію. Вона жила в ІХ столітті в Візантії і була першою дружиною візантійського імператора Лева ІV Мудрого. Молодесенькою дівчиною Феофанію обрали в дружини для свого сина Лева імператор Василій Македонянин і його дружина Євдокія. Але парубку Феофанія не подобалася. У нього був бурхливий роман з дочкою начальника імператорських тілоохоронців Зоєю Заутца, яка мала велетенські амбіції стати царицею. Прикметно, що на боці Феофанії були свекор і свекруха, а також і весь константинопольський люд – зраджену царицю жаліли і підтримували. Феофанія довго мовчала, але одного разу поскаржилася на чоловіка свекрові – тоді Василій викликав до себе сина й добряче його відгамселив. Втім, силою не будеш милою – промучившись декілька років у нещасливому шлюбі, цариця пішла в монастир, де й померла – ще молодою, але передчасно змарнілою. За декілька років її канонізували у статусі «блаженної» – у східній традиції це слово означає передусім «благий», тобто «хороший», або «юродивий». А Лев був у шлюбі ще 3 рази. В останньому у нього народився Константин VІІ Багрянородний – майбутній візантійський імператор, один із найосвіченіших людей своєї епохи. Він, до речі, описав візит нашої княгині Ольги до Константинополя. Що ж: терпіння – одна з головних чеснот християнина. Воно дається дуже важко, але з ним будь-які випробування видаються легкими…

Селяни цього дня підмічали: якщо вночі буде іній – удень сніг не йтиме. Коли ж горобці ховаються в затишок (під дах) або залазять у купи хмизу – на сильний мороз і заметіль. Коли ж ні того, ні іншого – бути дощу.

З іменинами вітайте Аркадія, Феофанію, Софію та Миколу.

15-16 місячні дні, Місяць спочатку в Близнюках, потім переходитиме до Рака. Настрій не надто бадьорий – дається взнаки святкова розтяжка: «два Різдва» і Новий рік посередині, до того ж, завтра у нас повня в Раку, яка обіцяє глибоке занурення в родинні справи, саморефлексію, прискіпливість до дрібниць. Цей день варто провести так, як забажаєте, як того «вимагатиме» організм. Будь-які важливі справи ліпше зробити в першій половині дня, коли Місяць ще в Близнюках. Стосунки між рідними і близькими людьми в найближчі два дні оголять проблемні ділянки, звісно, в тому випадку, якщо є проблеми. Готуйтеся також до емоційних сплесків, адже Місяць – це емоції і вода, а вода часом виплескується, або виходить із берегів.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1930 році: -26,5; а найтеплішим у 1974 – +7,8.