Що спільного та відмінного у святкуванні Різдва західного та східного обряду

10 православних церков з 15 відзначають Різдво 25 грудня - разом з більшістю християн світу. Втім, у самому обряді та традиціях святкування є певні відмінності

На сході - це духовне свято, на заході, в першу чергу, родинне. У православних - суворий піст Пилипівка, у католиків - Адвент. Святвечір із пісними стравами є в обох християнських традиціях, а самі страви різняться залежно від регіону. У православних і греко-католиків на Різдво є одне нічне богослужіння, віряни західного обряду правлять три різдвяні меси окремо. В Україні атрибут Різдва - дідух, на Заході - ялинка, вінок та солома. Колядування є спільним для обох обрядів, але католики, зазвичай, колядують у родинному колі.

За матеріалами ЗМІ та спеціалізованих сайтів