Харків’янин зробив на лобі тату «Кернес Жив»

Харків’янин Євгеній Івашко зробив на лобі татуювання "Кернес Жив".

Про це він повідомив у ТікТоку, передає Укрінформ.

В мережу Івашко виклав кілька роликів, на яких знято і процес набивання тату, і результат. Татуювання – обидва слова з великої літери – розташоване над бровою.

Відео викликало неоднозначну реакцію користувачів соцмереж: одні відгукуються схвально, інші висловлюються образливо. Хейтерам чоловік відповів, що не розуміє, "чому стільки хейту зловилося", адже йдеться про його тіло, з яким він може робити, що хоче. У коментарях Івашко підтвердив, що тату постійне, а не тимчасове.

Як повідомляв Укрінформ, мер Харкова Геннадій Кернес помер вночі 17 грудня. Він із середини вересня перебував у німецькій лікарні "Шаріте", де проходив лікування від коронавірусу та ускладнень, викликаних інфекцією.

Увечері 21 грудня у Харкові приземлився чартерний борт з Німеччини з тілом Кернеса.

Вранці 23 грудня у кафедральному Благовіщенському соборі Харкова відбулося відспівування Кернеса.

Потім у холі Харківського національного театру опери та балету ім. Лисенка пройшла церемонія прощання з Кернесом. Поховають мера на 2-му міському кладовищі.

25 жовтня на місцевих виборах 61-річний Кернес набрав 60,34% голосів і втретє став Харківським міським головою.