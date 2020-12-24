24 грудня: народний календар і астровісник

Сьогодні Никона Сухого; чим зайняті зараз бджолярі, хто стоїть біля ікон і чи завадять квіти ялинці.

Сьогодні Святий вечір у католиків, протестантів та у всіх інших християн, хто відзначає Різдво Христове за григоріанським календарем. А в нас – Даниїла Стовпника –християнського подвижника й аскета, а також Никона Сухого Печерського. Никон народився і жив у далекому ХІ столітті, був ченцем. У 1096 році половці напали на Київ, розграбували Києво-Печерський монастир, а багатьох ченців взяли в полон. Потрапив у половецьку неволю й Никон. Багаті родичі намагалися його викупити, але він того не хотів. Казав: «Нема на те волі Божої. Коли треба буде, Господь Сам мене визволить». Половець, у якого Никон був у рабстві, людяністю не вирізнявся, до того ж його злило, що не може взяти за бранця викуп. Тому він поводився з в’язнем вкрай брутально, а насамкінець, аби той не втік, підрізав йому жили. Але через три дні після цього, Никон зник. Дивовижним чином він опинився в рідному монастирі в Києві під час літургії. Через деякий час, коли кияни примирилися з половцями, колишній хазяїн Никона приїхав до Києва, випадково зайшов у монастир і побачив свого раба. Він був настільки вражений, що увірував у Христа і сам став ченцем. А Никон ще за життя зажив слави чудотворця. Нетлінні мощі преподобного покояться нині в Ближніх печерах Київської лаври. Наші пращури казали: «Никон стоїть біля ікон», а ще вірили, що святий допомагає упокоїтись будь-якій душі та захищає від нечистої сили, яка в цей період особливо активна. Бджолярі на Данила Стовпника навідувалися до вуликів, читали спеціальні замовляння, що мало гарантувати добрий збір меду наступного року.

Іменинники нині Адам, Данило, Лука і Леонтій.

10-11 місячні дні. Місяць від Овна переходитиме до Тільця. Продовжуємо поводитися чемнесенько, не шукаючи на свою голову сумнівних пригод, не встряючи в непотрібні безплідні дискусії та не суючи носа в чужі справи. Тільки максимальна коректність! Займайтеся звичними справами. Творчі й креативні ідеї трохи «просідатимуть» - сьогодні вони не на часі, а ось завтра – будь ласка! Багато хто усіма помислами і порухами душі десь у Карпатах чи в інших горах, тому концентруватися на роботі буде важко… Кольори дня – лимонний і шафрановий. Вони мають додати трішечки сонця, трішечки тепла в ці не надто привітні похмурі дні. Не зайвими будуть і квіти – навіть попри ялинку!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1902 році: -25,6; а найтеплішим у 2015 – +10,2.