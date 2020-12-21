21 грудня: народний календар і астровісник

Сьогодні Анфіси-рукодільниці; уникаймо «зайвого» ока, до чого швидко гасне вечірня зоря і про Велике з’єднання Юпітера і Сатурна.

Церква цього дня вшановує святу мученицю Анфісу. Вона жила в ІV столітті й була дружиною відомого сановника. Якось вона почула проповідь єпископа Амвросія Медіоланського й прийняла християнство. Хрестилася Анфіса разом з чоловіком. В ту пору досить поширеною була єресь аріан, які вважали, що Христос лише посередник між тварним світом і Богом, тобто, заперечували єдність Бога-батька та Ісуса Христа. Аріани конфліктували з православними. Дружина градоначальника була затятою аріанкою й почала вмовляти Анфісу перейти на бік аріан. Але Анфіса відмовилась. Тоді її просто спалили. Її чоловік навпаки, перейшов на бік аріан, зрадивши таким чином і Христа, і власну дружину, та й зрештою себе…

На Анфіси дівчата, молодиці та літні жінки пряли і вишивали. В цей день бажано було уникати «зайвого ока», яке могло зурочити не тільки майстриню, але й її рукоділля.

Якщо взимку ранкова зоря швидко гасне – на холодну погоду, а коли вечірня раптово згоряє – на відлигу.

Іменинники сьогодні Анфіса і Вікторія, Кирило і Сергій.

Сьогодні день зимового сонцестояння, найкоротший день і найдовша ніч року, початок астрономічної зими в Північній півкулі. А ще сьогодні відбудеться Велике з’єднання Сатурна і Юпітера. Звісно, це досить умовне означення, адже відстань від Землі до Юпітера (п’ята за віддаленістю планета Сонячної системи) приблизно 800 млн км., і приблизно ж стільки – від Юпітера до Сатурна, який є шостою планетою Сонячної системи. Нам із Землі здаватиметься, що вони – ці дві планети – з’єдналися і почали світити як одне ціле. Подібне відбувається приблизно раз на 20 років, але нинішнє з’єднання особливе – настільки близько планети не сходилися з ХVІІ століття, і відстань між ними не перевищуватиме десяту частину градуса, втім це оптична ілюзія. А що нам віщує ця подія з астрологічної точки зору – про це завтра.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1927 році: - 20,8; а найтеплішим у 1982 - +9,6.