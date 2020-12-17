Аргентинський суд заборонив кремацію Марадони

Аргентинський Національний суд із цивільних справ № 56 заборонив кремацію тіла померлого легендарного футболіста Дієго Марадони.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

На думку суду, тіло Марадони має зберегтися на випадок, якщо знадобиться ДНК для його визнання батьківства.

Кремація його тіла у майбутньому була заборонена попри те, що, за словами адвоката футболіста, вже існують зразки ДНК Марадони.

Офіційно в колишнього форварда збірної Аргентини є п'ятеро визнаних ним дітей.

Ще шестеро людей намагаються довести, що Марадона є їхнім батьком. Одна з них - 25-річна Магалі Хіль. За її словами, вона дізналася про можливе батьківство футболіста лише два роки тому.

Також триває процес з розподілу спадщини Марадони.

Як повідомляв Укрінформ, 60-річний Марадона помер 25 листопада від серцевого нападу.

Фото: infobae.com