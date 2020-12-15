Листопад-2020 став другим найтеплішим за останні 130 років

Листопад у 2020 році вдруге побив температурний рекорд за період спостереження з 1880 року.

Попередній найтепліший листопад зафіксували у 2015 році, передає Укрінформ із посиланням на звіт Національного управління океанічних та атмосферних досліджень (NOAA).

«Загальна середня глобальна температура над поверхнею суші та океану за листопад 2020 року була на 0,97° C вище середнього показника у ХХ столітті, який становив 12,9° C», - йдеться в звіті.

В управлінні зазначили, що цьогорічний листопад став 44 листопадом поспіль та 431 місяцем поспіль із температурами, щонайменше номінально вищими за середні показники у ХХ столітті.

Повідомляється, що найпомітніші відхилення температури науковці NOAA зафіксували на західній та північній Алясці, основній частині континентальних США, у північній Європі, північній Азії, Австралії та частинах Південної Америки, північній частині Тихого океану, Берингового моря та західній Антарктиці.

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Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) з 1970 року займається різними видами метеорологічних і геодезичних досліджень та прогнозів для США, а також вивченням світового океану і атмосфери. Існуюче в структурі Міністерства торгівлі США, управління попереджає населення про можливі руйнівні природні катастрофи.

Раніше Укрінформ повідомляв, що останні п'ять років стали найспекотнішими в історії людства. Також дослідники звернули увагу на прискорення підвищення рівня моря. Це пояснюється прискореним таненням льодовиків на Північному та Південному полюсах.