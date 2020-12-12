Як правильно годувати пташок узимку

Добірка нескладних порад для тих, хто хоче допомогти птахам пережити морози

Птахам узимку потрібні несолоне та несмажене соняшникове насіння, подрібнений арахіс, сире несолоне сало, просо, пшениця та скибочки яблук. Зверніть увагу, що птахи дуже важко перетравлюють хліб, їм шкідливі печиво, здоба, картопляні чіпси та зіпсовані крупи. Не перегодовуйте своїх підопічних, бо це робить їх безпорадними. І мийте годівницю раз на місяць, щоб вона не стала місцем поширення інфекції, залишки нез'їденого корму прибирайте щодня.

За матеріалами спеціалізованих сайтів