Бенксі на новому графіті зобразив бабусю, яка чхає

Британський художник Бенксі намалював на одній із вуличок Брістоля нове графіті. Художник зобразив бабусю, яка так сильно чхає, що у неї вилітає зубний протез, а також сумочка і ціпок.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Зображення на стіні одного з двоповерхових будинків Тоттердауна, внутрішнього передмістя Брістоля, з'явилося вранці 10 грудня.

Того ж дня Бенксі підтвердив авторство роботи, опублікувавши серію знімків з графіті в Інстаграмі.

Це не перше графіті Бенксі на тему нежитю. У липні в одному з вагонів лондонського метро художник зобразив щурів, які чхали. Але малюнок стерли працівники метрополітену, пославшись на сувору політику компанії.

ри цьому адміністрація заявила, що вітатиме, якщо Бенксі відтворить малюнок "у більш відповідному місці".

Бенксі — псевдонім скандально відомого англійського андерграундного художника графіті, політичного активіста та режисера, особа якого не встановлена. За найпоширенішими версіями, його справжнє ім'я Роберт або Робін Бенкс.

Фото: Tristan Kay