11 грудня: народний календар і астровісник

Сьогодні мученика Іринарха; де дзюрчатиме, а де мовчатиме, чи варто сподіватися на примноження статків і навіщо рибі лід.

Церква цього дня згадує мученика Іринарха і разом із ним сімох святих жінок. Вони жили за часів Діоклетіанових гонінь і їх звинуватили в тому, що вони навернули до християнства своїх чоловіків. Їх почали допитувати, застосовуючи тортури, але один із катів – Іринарх, несподівано став на захист нещасних. Особливо вразила його одна молода жінка з двома маленькими дітьми. Звісно, після цього стратили і сімох стійких християнок, і самого Іринарха. Про подальшу долю новонавернених чоловіків не згадується.

В народі цей день подекуди називали «Сойчиним». Ця пташка належала до «віщих» пернатих, таких як сорока, ворона, або ж сова. Почути цього дня крик сойки вважалося доброю прикметою. Щодо інших, то вони такі: Рано-вранці підходили до криниці і слухали воду: якщо чутно було тихе дзюркотіння, то це віщувало прибуток; коли ж стояла тиша – сподіватися на примноження статків не доводилося.

Іменинники нині Стефан, Мирослав, Василь, Григорій, Олексій, Микола.

26 місячний день. Місяць у Скорпіоні. А ми тут. Енергетика доби важка й несприятлива, але нехай вона нікому не зіпсує настрій – ні тим, хто відпочиває, ні тим, хто працює. Можливі певні труднощі, з якими хтось може зіштовхнутися в офіційних інстанціях, під час комунікації з вищим керівництвом, впливовою особою. Сприйміть це як виклик і докладіть зусиль, щоб подолати кризові моменти. Коли ж виявиться, що б’єтеся, наче риба об лід, а все марно – облиште і відмовтеся від якихось своїх намірів. Невдовзі з’являться інші варіанти й інші можливості. Скорпіонячої п'ятниці!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1899 – -18,4 а найтеплішим у 1960 – +8,2.