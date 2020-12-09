В Австралії знайшли карликових опосумів, яких не бачили майже рік

На австралійському острові Кенгуру знайшли представників маленьких карликових опосумів, які вважалися зниклим видом через великі лісові пожежі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Минулого літа лісові пожежі знищили майже половину чагарників на австралійському острові Кенгуру, спустошивши середовище проживання цих крихітних тварин.

Екологи побоювалися, що популяція маленьких карликових опосумів - найменшого виду опосумів у світі - була знищена, але виявлені волонтерами звірята вселили надію на можливість урятувати цей вид тварин.