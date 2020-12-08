Помер пілот, який першим подолав швидкість звуку

У віці 97 років помер американський пілот Чак Єгер, який уперше подолав швидкість звуку.

Як передає Укрінформ, про це повідомила дружина Єгера Вікторія у Твіттері.

«З жалем змушена повідомити вам, що мій коханий генерал Чак Єгер помер сьогодні о 21 годині (за східним часом – ред.). Він прожив надзвичайне життя, він – найвеличніший пілот, і його спадщину сили, пригод та патріотизму пам’ятатимуть завжди», - написала вона.

Чарльз Єгер під час Другої світової війни на літаку Bell X-1 став першим чоловіком, що подолав швидкість звуку в керованому горизонтальному польоті. До того під час експериментальних спроб на літаку подолати швидкість звуку декілька пілотів загинули, адже їхні агрегати розвалювалися від жорстких ударних повітряних хвиль, що виникали біля носової та хвостової частини літака під час таких експериментів.

Подвиги Єгера у якості пілота-випробувача в післявоєнні роки відкрили шлях до успішних космічних місій США у 1960-х роках.

У NASA назвали смерть Єгера «колосальною втратою для нації» та назвали подвиги пілота основоположними та мрієтворчими для американського народу «в епоху реактивних літаків та космічну еру».

Чак Єгер став справжньою знаменитістю в Америці після виходу у 1979 році книги (а згодом і фільму за книгою) Тома Вольфа «На правильному шляху», в якій автор розказав про пілотів перших літаків серії «Х», а також про астронавтів.