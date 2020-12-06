Під Одесою зареєстрували найбільший у Європі підземний арт-простір у катакомбах
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Сьогодні, 6 грудня, нами зафіксовано рекорд Європи «Найбільший підземний арт-простір у катакомбах»», - зазначила керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.
За її словами, загальна довжина підземелля становить 75 метрів. Підземний арт-простір об'єднує картинну галерею та інші арт-інсталяції. Фантастичне враження справляє об’єкти цього арт-підземелля, які світяться, адже для їх створення використано самосвітні фарби та люмінофори.
Вєтрова уточнила, що "Національний реєстр рекордів також офіційно засвідчив, що це єдиний в Європі підземний арт-простір в катакомбах.
Зазначається, що місцеві митці з арт-студії «Золотий перетин», яку очолює Марія Василевська, зуміли створити дивовижну синергію історії та сучасності. Співорганізатор рекорду – ГО «Майстри дивосвіту».
У Музеї партизанської слави організаторам рекорду вручено Сертифікат про рекорд Європи.
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