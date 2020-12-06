6 грудня: народний календар і астровісник

Нині Митрофана і канун святої Катерини; про вишневі галузочки в чужім садку, про онімілу жабу і не думаймо сьогодні про завтра.

Церква цього дня вшановує святого Митрофана, або як казали на Поліссі – Матріпана, Митрохвана. Цього дня жінки утримувалися від прядіння. А ще колись цей день називався Кануном Святої Катерини. Саме з вечора цього дня починалися дівочі гадання. Одруження, народження дітей, продовження роду було однією з найголовніших життєвих стратегій українців, а ворожіння на шлюб та судженого стали невід’ємною складовою народних традицій. Ворожінь існувало дуже багато. Приміром, напередодні Катерини відламували вишневі гілочки (обов’язково в чужому садку!) і ставили їх у воду; якщо галузки розпускали квіти до Різдва чи Маланки, то вже в цьому році дівчина вийде заміж. Наступного дня повторювали обрядодію, але це вже були поіменні галузки: на кожного члена родини ставили гілочки і чекали різдвяних свят – якщо якась з них не розпускалась, то той має невдовзі померти…

Як зазиміє, то жаба оніміє; Зимовий деньок, як комарів носок; Як туга зима, то й літо красне!

Іменинники сьогодні Григорій, Олександр, Макар.

21-22 місячні дні. Відпочивайте, наснажуйтеся чим можете і чим лишень забажаєте – гарним фільмом, виставою, музикою, книгою, кулінарним шедевром, довгою прогулянкою в лісі, малюванням, спілкуванням, йогою, або ж просто букетом квітів, - адже завтра доведеться братися до справ, а їх, перед новим роком, потрібно буде зробити чимало. Як кажуть, засукати гарненько рукави… Відмінній матеріалізації намірів сприятиме Діва. Від нас вимагатиметься бажання, наполегливість і воля. Але це буде завтра. Сьогодні ж – відпочинок!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1959 – -20,2, а найтеплішим у 1986 – +13,4.