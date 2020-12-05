5 грудня: народний календар і астровісник

Нині холодного Прокопа; чи насипле зима снігу, як не збитися зі шляху і чи варто нині братися за якісь справи.

Ось і Введення минуло… За ним слідують Прокіп і Кекілія (Цецилія) – святі мученики. Свята Цецилія народилася в аристократичній римській родині й була таємною християнкою. Батьки віддали її заміж за язичника, але вона своїм лагідним характером і щирою вірою переконала чоловіка теж прийняти християнство. Подружжя всіляко допомагало нужденним, а також усім братам і сестрам по вірі, котрі потребували підтримки і допомоги. Вони відвідували ув’язнених, давали прихисток утікачам, хоронили закатованих. Але незабаром і самі потрапили в руки римської влади. Їх піддали жорстоким тортурам, а згодом стратили.

Святу мученицю дуже шанували в католицьких країнах, з ХVI століття вона вважалася покровителькою музикантів і музики, зокрема церковної. Чимало композиторів присвячували святій Цецилії власні твори, зокрема: Генрі Перселл, Гендель, Шарль Гуно, Бенджамін Бріттен.

А в нас у давнину в цей день на шляхах ставили віхи, щоб мандрівники не збилися зі шляху. Тому казали: «Прийшов Прокіп – розбив розміт, по снігу ступає – дорогу копає». Дорога, прокладена на Прокопа, мала триматися до самої весни.

Іменинники нині Архип, Прокіп, Максим, Михайло, Петро, Володимир, Марко, Борис.

20-21 місячні дні. Місяць у Левові. Чудовий день для активних, амбітних, підприємливих. Можливий нестандартний розвиток якихось подій, якийсь сюрприз. Стихія доби – земля. Небезпеки цього дня походитимуть не звідкись зі сторони, а від нас самих – гордощі, зверхність і бурчання з різних приводів. Кольори дня – синій, індиго, васильковий, ультрамариновий. Доцільними будуть вправи на рівновагу. Зауважте: якщо 20-ий місячний день припадає на суботу (а сьогодні саме субота), то він має видатись щасливим. Що ж, сподіваймося і докладаймо зусиль, аби це й дійсно було саме так! Будь-яка справа, за яку ви з задоволенням і енергійно візьметеся, вдасться. Дерзайте до 19 грудня.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1902 році: -19,3; а найтеплішим у 2008 – +14,7.